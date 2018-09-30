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Ноутбуки в подарок получили курсантки Краснодарского училища летчиков

Алексей Савелов
06:30 30.09.2018
В компьютеры уже загружены необходимые программы, расписание, учебники. Также они имеют доступ в электронную библиотеку Минобороны РФ.
Ноутбуки в подарок получили курсантки Краснодарского училища летчиков
Фото: kvvaul.ru

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин посетил Краснодарское училище летчиков, где встретился с первыми двумя наборами курсанток. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Девушки поделились рассказали генерал-полковнику о своих мечтах, главная из которых– побыстрее сесть за штурвал самолета и стать профессионалами летчиками. Курсанток очень интересовали вопросы предстоящей летной подготовки, практики, в том числе в боевых авиационных частях. На вопрос о том, кому девушки посветят свой первый полет, они сошлись во мнении, что посветят его, конечно, родным и близким.

«Родители будут гордиться вами, у вас очень широкое поле деятельности для того, чтобы стать профессиональным военным летчиком», - подчеркнул Горемыкин.

По окончании встречи Виктор Горемыкин вручил девушкам первого курса персональные ноутбуки, в которые уже загружены необходимые программы, расписание, учебники и другие материалы.

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