«Пуски» из ПЗРК «Игла» смогли произвести все желающие в Смоленске

Произвести пуск ракеты на электронном тренажере переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» смогли посетители акции «Военная служба по контракту - Твой выбор», которая прошла в рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-и летию освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков, на центральной площади города.

Гости акции смогли получить консультации по вопросам поступления на военную службу по контракту, по порядку ее прохождения, узнать о льготах и социальных гарантиях, распространяющихся на военнослужащих и членов их семей. Заинтересовавшиеся граждане смогли пройти мероприятия предварительного отбора.

За время праздничных мероприятий свыше 500 жителей Смоленщины и гостей города посетили мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, более 20 из них не только прошли собеседование, но и оформили заявления о поступлении на военную службу.