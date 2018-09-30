Знамя Победы площадью 24 сотки пронесли юнармейцы в Смоленске

Копию Знамени Победы площадью 2400 квадратных метров пронесли юнармейцы и кадеты Смоленской области в ходе празднования 75-летия освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Юнармейцы развернули знамя 60 на 40 метров и пронесли его после прохождения парадных расчетов сил и войск Смоленского территориального военного гарнизона Западного военного округа.

Жители и гости города во время парада увидели современные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», боевые машины пехоты БМП-2, буксируемые миномёты и артиллерию, а также легендарный танк Т-34-85 времен Великой Отечественной войны.