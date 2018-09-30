Летчики ВКС РФ на МиГ-29 покажут фигуры высшего пилотажа в Сербии
На Балканах они совместно с ВВС и войсками ПВО Сербии проведут учение «БАРС-2018».
Фото: Минобороны РФ
Летчики ВКС России и ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 примут участие в совместных учениях «БАРС-2018» на территории балканского государства. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В рамках учения военные летчики отработают перехват воздушных целей, выполнят элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, а также отработает задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения.
Всего будет задействовано до десяти единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.
Учения начнется завтра, первого октября и продлятся до пятницы.