Летчики ВКС РФ на МиГ-29 покажут фигуры высшего пилотажа в Сербии

Летчики ВКС России и ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 примут участие в совместных учениях «БАРС-2018» на территории балканского государства. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В рамках учения военные летчики отработают перехват воздушных целей, выполнят элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, а также отработает задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения.

Всего будет задействовано до десяти единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.

Учения начнется завтра, первого октября и продлятся до пятницы.