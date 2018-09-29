Более 300 воспитанников кадетского корпуса имени Кутузова вступили в «Юнармию»

Более 300 воспитанников кадетского корпуса имени Кутузова вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в день 75-летия освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков.

После произнесения торжественной клятвы на верность Отечеству и юнармейскому движению они прошли по площади Ленина в едином парадном строю с войсками территориального военного гарнизона Западного военного округа.

Также сегодня в Смоленске отпраздновали юбилей города - 1155 лет со дня его основания. Местные жители и гости увидели современные танки Т-72Б3, системы залпового огня «Торнадо», боевые машины пехоты БМП-2, буксируемые минометы и артиллерию, а также легендарный танк Т-34-85 времен Великой Отечественной войны.