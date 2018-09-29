Возмездие с небес: российские и белорусские десантники уничтожили сотни «террористов» в горах

В Краснодарском крае завершились совместные тактико-специальные учения разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь.

В ходе заключительного этапа учений разведчики ВДВ России совместно со своими белорусскими коллегами предотвратили нападение условного противника. Отряд «боевиков» насчитывал более 400 человек и имел на вооружении легкобронированную колесную технику.

По замыслу учения, беспилотники обнаружили в горах колонну «боевиков», готовых к нападению. Разведчики выдвинулись в указанный район на вертолете с задачей сорвать наступление «противника».

Для этого российские десантники выполнили прыжок на управляемых парашютных системах «Арбалет-2» с высоты трех тысяч метров и совершили посадку на незнакомую ограниченную площадку. В свою очередь, военнослужащие Сил специальных операций Республики Беларусь посадочным способом были десантированы в горах.

В результате слаженных действий и организованного взаимодействия всех подразделений поставленные задачи были успешно выполнены, а условные террористы уничтожены. В учениях приняли участие более 300 военнослужащих союзных государств, а также несколько расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», новейшие средства радиоэлектронной борьбы и техника, стоящая на вооружении разведывательных подразделений ВДВ.