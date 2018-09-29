Виктор Горемыкин провел встречу с девушками-курсантами Краснодарского училища летчиков

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, где встретился с первокурсницами и второкурсницами.

Встреча прошла в формате живой беседы, в рамках которой девушки пообщались с Виктором Горемыкиным, поделились своими планами на будущее. Их главная мечта - побыстрее сесть за штурвал самолета и стать профессионалами в своем деле, как это сделали Петр Нестеров, Марина Раскова и другие русские асы. Курсанток очень интересовали вопросы предстоящей летной подготовки, практики, в том числе в боевых авиационных частях. На вопрос о том, кому девушки посветят свой первый полет, они сошлись во мнении, что, конечно, родным и близким.

«Родители будут гордиться вами, у вас очень широкое поле деятельности для того, чтобы стать профессиональными военными летчиками», - подчеркнул Горемыкин.

Встреча прошла в очень теплой, уютной обстановке. На ней также присутствовали начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова генерал-майор Сергей Румянцев и начальник боевой подготовки оперативно-тактической авиации ВВС Главного командования ВКС генерал-майор Олег Маковецкий.

По окончании встречи Виктор Горемыкин вручил первокурсницам персональные ноутбуки, в которые уже загружены необходимые программы, расписание, учебники и другие материалы. Все ноутбуки объединены в единую сеть училища, и у девушек есть возможность получить доступ как к общей базе учебного заведения, так и к электронной библиотеке Минобороны. Виктор Горемыкин поздравил их с зачислением в училище и пожелал дальнейших успехов в освоении профессии военного летчика.

В 2017 году был осуществлен первый в истории России набор девушек-курсантов в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.

По результатам прохождения профессионального отбора и вступительных испытаний из 29 кандидатов, успешно прошедших профессиональный отбор, поступили в училище 16 девушек, одна из которых была дополнительно зачислена решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Девушку от заветной мечты стать офицером и овладеть специальностью летчика отделял всего один балл.

В 2018 году для набора девушек-летчиц из более чем 200 кандидатов было отобрано 72. Конкурс составил более четырех человек на одно место.

По итогам профессионального отбора на первый курс 2018 года было зачислено 15 девушек, в том числе шесть, поступавших в 2017 году, но не прошедших отбор.