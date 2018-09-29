В Забайкальском крае военные полицейские отразили атаку «боевиков»

Спецоперация в Забайкалье. По сценарию на тренировочный комплекс на заминированном автомобиле напали «террористы». По тревоге поднят весь личный состав военной полиции. На требование сдаться «боевики» открыли огонь. Началась перестрелка. Один из офицеров получил ранение. Ему на помощь спешит подкрепление. Группа «террористов» задержана.

Во время обыска в автомобиле условного противника обнаружено несколько килограммов тротила. Саперы обезвредили взрывное устройство.