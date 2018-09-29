Операцию «Антитеррор» провели военные полицейские в Забайкалье

В Забайкалье военные полицейские провели «спецоперацию»: по легенде, на тренировочный комплекс военнослужащих напали «террористы».

В итоге, по тревоге поднят весь личный состав военной полиции базы. События меняются каждую секунду: поступает указание от руководителей учений, что один из офицеров ранен. И ему тут же на помощь направляется отряд прикрытия. В этот же момент с тыла заходит подкрепление и задерживает боевиков.

Когда нападение на базу было отбито, в дело вступили кинологи и саперы, которые осмотрели заминированную машину террористов и обезвредили ее.