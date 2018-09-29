Дроны-невидимки обнаружили в Бурятии

В Бурятии состоялось учение радиотехнических войск ПВО ВВО по противодействию боевым беспилотникам. В учении были задействованы современные радиолокационные станции «Небо» и «Небо-СВУ» недавно поступившие на вооружение. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Так, в ходе маневров радиотехники выявили одиночные малоразмерные БПЛА и группы дронов «противника» на максимально возможном удалении. После каждого обнаружения и определения типов целей, расчеты передавали данные дежурным средствам ПВО. В роли «противника» выступали военные и промышленные БПЛА, в том числе выполненными по технологии «стелс».

Обнаружение объектов выявлялось на расстоянии более 100 километров.