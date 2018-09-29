Подводное вождение танков: на Балтфлоте военнослужащие форсировали водоем на Т-72Б

На вододроме армейского корпуса Балтфлота в Калининградской области экипажи танков Т-72Б на специальном вододроме выполняют одно из самых сложных упражнений боевой подготовки - подводное вождение. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

При прохождении водной преграды танкисты экипируются в спасательные средства и противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления. Кроме этого военнослужащие освоили порядок действий при покидании затопленной боевой машины.

В ходе такого маневрирования танкисты устанавливают на свои боевые машины специальные воздуховоды, а механики-водители учатся преодолевать водную преграду шириной более 50 и глубиной до пяти метров, не допуская остановок и резких поворотов и ориентируясь только по приборам.