Экстремальное пилотирование: летчики СФ провели полеты в условиях Крайнего Севера

Летчики морской авиации Северного флота на новых палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ выполнили полеты в сложных метеорологических условиях Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба флота.

В течение двух дней под мурманском при низкой облачности, дожде и сильном порывистом ветре они отработали четыре летные смены.

В итоге, все летчики подтвердили допуск к пилотированию боевых машин в сложных метеоусловиях.

Ранее личный состав соединения морской авиации флота принимал участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В ходе него етверка МиГ-29К прошла в парадном строю авиации над Кронштадским рейдом и историческим центром Санкт-Петербурга.