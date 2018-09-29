Совместный удар: мотострелки, танкисты и артиллеристы ЮВО провели уникальную операцию

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников оценил двусторонние мотострелков в Волгоградской области.

На полигоне «Прудбой» под Волгоградом мотострелки во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями уничтожили около двух тысяч мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника. Мотострелки отработали ведение боевых действий во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией.

В учении приняли участие около двух тысяч военнослужащих, было задействовано более 300 единиц военной техники и авиации, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы «ТОР», самоходные артиллерийские орудия «МСТА-С», «Хоста», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.