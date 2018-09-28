Атака с воды и суши: как прошли масштабные учения Балтийского флота

Комплексные учения прошли на Балтийском флоте. Экипаж многоцелевого корвета «Сообразительный» отстрелялся противокорабельными ракетами «Уран».

После отстрела боекомплекта корвет направился в обозначенный район, где встретился с судами обеспечения. Там он пополнил запасы топлива и оружия.

Тем временем береговые войска Балтийского флота отражали нападение «противника». Мотострелки отработали удержание рубежей до подхода основных сил.

Когда к месту боя подошли танки и артиллери, его ход изменился. «Противник» обратился в бегство и, отступая, подорвал за собой мосты.

В дело вступили бойцы дорожно-комендантского батальона. Прямо на воде они собрали 200-метровую понтонную переправу. Ее грузоподъемность составила 60 тонн, поэтому по ней смогли пройти тяжелые танки, не говоря о более легкой бронетехнике и автомобилях.