Военнослужащих из управления охраны Минобороны РФ наградили за высокие показатели в спорте

Военнослужащие из управления охраны Министерства обороны получили ценные подарки за высокие показатели в физподготовке и спорте.

Награды вручали руководители Ассоциации любительского хоккея. Одним из них стал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой, который сейчас не мыслит свой жизни без хоккея. По словам Мостового, эта игра помогает военнослужащим формировать командный дух.

Спортивные гости пообещали военнослужащим, что Ассоциация любителей хоккея будет тесно сотрудничать с Министерством обороны.