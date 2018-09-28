Главком ВКС России назначен председателем комитета по вопросам ПВО СНГ
Решение было единогласно принято на заседании Совета глав государств СНГ.
Фото: wikimedia
Председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны СНГ назначен главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.
Его кандидатура на этот пост была предложена в ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном формате.
«Назначаем Сергея Суровикина председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны», - заявил председательствующий на Совете президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Решение было принято единогласно.