Главком ВКС России назначен председателем комитета по вопросам ПВО СНГ

Председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны СНГ назначен главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.

Его кандидатура на этот пост была предложена в ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном формате.

«Назначаем Сергея Суровикина председателем координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны», - заявил председательствующий на Совете президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Решение было принято единогласно.