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Стало известно, почему Ил-20 в Сирии не прикрывали истребители

Александр Пешков
12:06 28.09.2018
Самолет Ил-20 действовал в небе Сирии без прикрытия истребителей в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские самолеты действуют в Сирии в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и потому не всегда прикрываются истребителями. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал экс-командующий ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Много идет разговоров о том, почему не было истиребителей. Мы в Сирии оставили половину того, что у нас там было. Да, там есть истребители. Но на каждый самолет  истребителя не поставишь. Во-вторых, у нас есть меморандум (об обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии - прим. ред.) в котором написано, что мы не нападаем друг на друга», - сказал Бондарев.

Он подчеркнул, что Россия пришла в Сирию для того, чтобы уничтожать бандитов, а не для того, чтобы вести воздушные бои за господство в воздухе.

«В Сирии садится до 30-40 российских самолетов в день. И к каждому самолету истребителя не приставишь, да он и не нужен, ведь у террористов к счастью нет серьезных средств противовоздушной обороны. Есть ПЗРК, ствольная зенитная артиллерия, но от нее истребителями не прикроешься», - подчеркнул Бондарев.

Авиационная группировка ВКС РФ в Сирии включает истребители Су-35, Су-30СМ, Су-27СМ. Кроме того, в Сирии были задействованы самолеты МиГ-29СМТ, а также новейшие истребители Су-57, которые прошли испытания в боевых условиях и нанесли удары по террористам с помощью крылатых ракет.

Самолет Ил-20 был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса ПВО Сирии С-200, которая отражала удар ВВС Израиля. В Министерстве обороны подчеркнули, что Израиль предупредил об авиаударе всего за минуту до начала операции, что не позволило увести российский самолет из опасной зоны. Позже министром обороны РФ Сергеем Шойгу было объявлено, что в ответ на действия Израиля Россия поставит Сирии комплексы С-300. 

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