Виктор Бондарев рассказал о применении сирийского опыта в обучении летчиков ВКС России

Новые направления в обучении летчиков ВКС России появились на основе опыта боевой работы в Сирии. Об этом в интервью «Звезде» рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«То, через что мы прошли в Сирии, мы взяли и ввели в учебные программы. Мы открыли новые направления обучения», - заявил Бондарев.

Он уточнил, что новшества коснулись подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Также в программу обучения военных летчиков вошли новые приемы и способы нанесения ударов по земле.

Полную версию интервью смотрите в воскресенье 30 сентября в 9.25 на телеканале «Звезда» в программе «Служу России».