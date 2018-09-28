Виктор Бондарев рассказал о применении сирийского опыта в обучении летчиков ВКС России
По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, появились новые направления обучения летного и технического состава Воздушно-космических сил.
Фото: МО РФ
Новые направления в обучении летчиков ВКС России появились на основе опыта боевой работы в Сирии. Об этом в интервью «Звезде» рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«То, через что мы прошли в Сирии, мы взяли и ввели в учебные программы. Мы открыли новые направления обучения», - заявил Бондарев.
Он уточнил, что новшества коснулись подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Также в программу обучения военных летчиков вошли новые приемы и способы нанесения ударов по земле.
Полную версию интервью смотрите в воскресенье 30 сентября в 9.25 на телеканале «Звезда» в программе «Служу России».