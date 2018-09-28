Курские ракетчики отразили «авианалет» на полигоне под Астраханью

Защиту объектов гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара условного противника отработали зенитчики общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Курской области в ходе учений на полигоне «Капустин Яр» под Астраханью.

Военнослужащие отработали задачи противовоздушной обороны на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки.

Для решения практических задач по обороне объектов расчеты совершили многокилометровый марш по пересеченной местности, развернули пусковые установки, станций РЛС и после принятия сигнала на захват и ведение целей выполнили боевые пуски по ракетам, имитирующим групповой пуск высокоточного оружия.

Также расчеты и экипажи боевых машин на марше отработали вопросы преодоления зараженного участка местности и отражения атаки диверсионно-разведывательной группы.