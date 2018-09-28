Минобороны РФ проведут международные олимпиады среди кадетов, суворовцев и нахимовцев

Открытые кадетские игры и олимпиады по математике, физике и иностранному языку среди воспитанников кадетский корпусов, суворовских и нахимовских училищ станут международными со следующего года. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Обсудили вопросы проведения в международном формате олимпиад по математике, физике и иностранному языку среди довузовских учреждений СНГ. Сегодня все государства подтвердили, что Международной олимпиаде среди довузовских учреждений быть», - сказал Горемыкин.

Он подчеркнул, что положение об олимпиадах будет утверждено в октябре 2018 года во время заседания Совета министров обороны СНГ в Узбекистане.