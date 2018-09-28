«Ураган» пронесся по полигону в Ленинградской области: завораживающие кадры

На полигоне в Ленинградской области пронесся «Ураган». Позиции условного противника атакует одноименная система залпового огня.

Задача артиллеристов - наладить слаженность с разведкой. Пока бойцы заряжают установки, беспилотники вычисляют местонахождение «боевиков». Как только цель обнаружена, военнослужащие наводят установки на цели и командиры отдают приказ о ликвидации.

Залпы «Ураганов» усиливают огнем из гаубиц.

Ранее «Звезда» публиковала замедленной съемки ударов РСЗО «Ураган».