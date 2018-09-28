«Ураган» пронесся по полигону в Ленинградской области: завораживающие кадры
Позиции «противника» артиллеристы определили с помощью беспилотников.
Фото: Минобороны РФ
На полигоне в Ленинградской области пронесся «Ураган». Позиции условного противника атакует одноименная система залпового огня.
Задача артиллеристов - наладить слаженность с разведкой. Пока бойцы заряжают установки, беспилотники вычисляют местонахождение «боевиков». Как только цель обнаружена, военнослужащие наводят установки на цели и командиры отдают приказ о ликвидации.
Залпы «Ураганов» усиливают огнем из гаубиц.
Ранее «Звезда» публиковала замедленной съемки ударов РСЗО «Ураган».