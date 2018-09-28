«Адский утенок» на недосягаемой высоте: летчики ВВО на новейших Су-34 выполнили полеты в стратосферу
Экипажи самолетов выполнили полеты на сверхзвуковой скорости.
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Летчики авиачасти ВВО на новейших истребителях-бомбардировщиках Су-34 выполнили полеты на высоте свыше одиннадцати километров «на сверхзвуке». Об этом сообщает пресс-служба округа.
Как сказано в сообщении, в ходе полетов экипажи отработали фигуры высшего пилотажа, а также элементы воздушного боя.
Стратосфера начинается с высоты 11 километров и заканчиваются на высоте 50 километров.
Сверхзвуковой считается скорость свыше 1230 километров в час. Согласно летным характеристикам Су-34, его максимальная скорость у земли составляет 1400 километров в час, а на большой высоте она может достигать почти две тысячи километров в час.