Знаменитый футболист встретился с военными полицейскими Москвы

Известный российский игрок сборной России по футболу Александр Мостовой встретился с в оеннослужащими Управления коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации. В ходе встречи футболист рассказал о своей новой страсти к хоккею, а также раздал автографы всем желающим.

«Даже не знаю кто я теперь больше: футболист или хоккеист, – признается Александр Мостовой. – Вроде с детства ничего не видел кроме футбола. А как только завершил карьеру, не могу представить свою жизнь безо льда. Представляете, я за год от силы раза три играю в футбол. А в хоккей практически каждый день».