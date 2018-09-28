Инженерный дозор: под Хабаровском военные подготовили берег к высадке «десанта»

Военнослужащие ВВО подготовили плацдарм для высадки своего десанта на другом берегу реки.

В ходе ожесточенного боя военнослужащим удалось обнаружить «противника», закрепиться на плацдарме, оттеснить условного противника от побережья, блокировать его, а затем и полностью уничтожить.

Лишь после этого саперы приступают к решению своих непосредственных задач: ищут и уничтожают на месте мины, растяжки и другие взрывные устройства. Громкий звук сигнальной шашки дает понять, что все опасные предметы обезврежены и берег чист, и основное мотострелковое подразделение может беспрепятственно десантироваться для продолжения наступления.