Понтонеры Балфлота обеспечили разгром группы «диверсантов»

Понтонеры Балтфлота совместно с мотострелками отработали действия по преследованию условных диверсантов на одном из полигонов Калининградской области . Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

По замыслу учения диверсионно-разведывательная группа условного противника повредила автодорожный мост через водную преграду, прервав движение техники по военной автодороге. «Противник» закрепился на противоположном берегу, ведя прицельный огонь и не давая восстановить переправу.

Мотострелковый взвод, приданный автодорожникам, на боевых машинах пехоты БМП-2 переправился с помощью понтонов и катеров на другой берег и пресек действия диверсионной группы.

Подразделения батальона в кратчайшие сроки навели переправу через водную преграду протяженностью более 100 метров с применением понтонно-мостового парка.

Всего во время маневров под Калининградом было задействовано около 300 военнослужащих и до 100 единиц боевой и специальной техники.