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Секрет «сирийского экспресса» раскрыли в Минобороны РФ

Алексей Савелов
04:57 28.09.2018
Иными словами, это путь для движения различных грузов из России в Сирию.
Секрет «сирийского экспресса» раскрыли в Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Сирийский экспресс - это путь для движения различных грузов из России в Сирию: по морю - в российскую базу матобеспечения в Тартусе, а по воздуху - российская авиабаза Хмеймим. Об этом рассказал заместитель начальника организационно-аналитического отдела 100-й ВАИ в сирийском Тартусе майор Артем Иванов.

Так, этим термином называется линия транспортного снабжения, организованная российским Минобороны с началом операции наших ВКС в Сирии. Он стал крупнейшим в новейшей истории российских Вооруженных Сил логистическим «трансфером», когда в районы, где присутствуют наши войска перебрасывается до двух тысяч тонн грузов.

Роль военный инспекторов в деле обеспечения его жизнедеятельности огромна: так, именно им приходится контролировать интенсивный трафик, который наблюдается на российском пункте материально-технического обеспечения.

За время выполнения майором Ивановым задач в составе подразделения военных автоинспекторов по его вине, по вине его сослуживцев не было допущено ни единого срыва выхода воинских колонн, ни одного происшествия на дорогах. «Сирийский экспресс», как известно, не дал сбоя ни разу.

Ранее замминистра обороны Дмитрий Булгаков рассказал об уникальном «Сирийском экспрессе».

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