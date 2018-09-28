Замминистра обороны РФ рассказал, какая средняя площадь квартиры у российского военного

Каждый военнослужащий, достигший предельного возраста на военной службе, должен получать жилплощадь площадью не менее 54 квадратных метров. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

При этом, он отметил, сегодня средняя площадь приобретенных квартир по программе военной ипотеки - 62 квадратных метра, что превышает изначально заложенный норматив.

При этом, большая часть квартир, конечно, приобретается с использованием кредитных средств. Оформить кредит военнослужащие могут в 14 крупнейших кредитных организациях страны, таких как Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, банк «Зенит», Связьбанк, Россельхозбанк и другие. В общем, во всех банках, которые внедрили у себя специальные условия кредитования военнослужащих.