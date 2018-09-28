Проблемы военной науки в гражданских вузах обсудили в МГУ

Сегодня состоялось заседание комиссии Общественного совета при Минобороны РФ по военному строительству и научным исследованиям проблем безопасности и Военно-научного комитета Вооруженных Сил РФ и МГУ им. М.В.Ломоносов. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Участники заседания обсудили множество вопросов, касающихся проблем и перспектив военной науки, среди которых был вопрос сокращения времени внедрения в производства результатов научных разработок в оборонной сфере.

Так, например, перед участниками выступил заместитель начальника технополиса «Эра» Антон Силинин с докладом, в котором сообщил, что на базе технополиса «Эра» будет реализована своего рода «открытая площадка», в рамках которой военные и гражданские специалисты различных научных, образовательных и производственных организаций смогут совместно реализовывать свои пилотные проекты и программы для обеспечения военно-технического лидерства Российской Федерации.