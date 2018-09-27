Ракетчики ЦВО провели условные пуски «ядерных боеголовок»
«Пуски» ракет в рамках командно-штабного учения прошли в Саратовской области.
Военнослужащие подразделений РВСН в Саратовской области в ходе учения провели условные пуски ракет в экстремальных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Маневры проводились в сложных условиях, когда к пункт запуска активно активно пытались прорваться условные диверсанты, а с воздуха постоянно наносились удары авиации «противника».
В итоге боевые расчеты провели запуски ракет, тем самым подтвердили высокий уровень своей выучки, противодиверсионные силы нашли и уничтожили «диверсантов», а с воздуха атаки предотвращали системы ПВО соединения.
Ранее комплексная проверка боеготовности началась в самой крупной дивизии РВСН.