Ракетчики ЦВО провели условные пуски «ядерных боеголовок»

Военнослужащие подразделений РВСН в Саратовской области в ходе учения провели условные пуски ракет в экстремальных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Маневры проводились в сложных условиях, когда к пункт запуска активно активно пытались прорваться условные диверсанты, а с воздуха постоянно наносились удары авиации «противника».

В итоге боевые расчеты провели запуски ракет, тем самым подтвердили высокий уровень своей выучки, противодиверсионные силы нашли и уничтожили «диверсантов», а с воздуха атаки предотвращали системы ПВО соединения.

Ранее комплексная проверка боеготовности началась в самой крупной дивизии РВСН.