От ядерных «стратегов» до стратосферных перехватчиков: итоги учений ПВО стран СНГ

В маневрах были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, истребители-перехватчики МиГ-31, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ и Су-27. Кроме того, в них принимали участие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В рамках учений прошло усиление радиолокационного наблюдения путем включения радиолокационных рот и радиотехнических батальонов.

Летчики провели совместные маневры в воздушном пространстве России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Под Курском российские истребители Су-30СМ принудили к посадке «самолет-нарушитель», в качестве которого выступал военно-транспортный Ан-26 ВВС Белоруссии.

Истребители Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 выполнили перехват бомбардировщиков условного противника, в качестве которых выступали самолеты Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.

По завершении учений, боевые самолеты вернулись на свои аэродромы. Всего в маневрах было задействовано до 100 летательных аппаратов государств - участников объединенной системы ПВО.