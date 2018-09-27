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От ядерных «стратегов» до стратосферных перехватчиков: итоги учений ПВО стран СНГ

Александр Пешков
17:23 27.09.2018
В рамках проверки боеготовности объединенной системы ПВО государств - участников СНГ были отработаны навыки уничтожения целей, в том числе сверхзвуковых и стратосферных.
Фото: Минобороны РФ

В маневрах были задействованы стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, истребители-перехватчики МиГ-31, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25, истребители Су-30СМ и Су-27. Кроме того, в них принимали участие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В рамках учений прошло усиление радиолокационного наблюдения путем включения радиолокационных рот и радиотехнических батальонов.

Летчики провели совместные маневры в воздушном пространстве России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Под Курском российские истребители Су-30СМ принудили к посадке «самолет-нарушитель», в качестве которого выступал военно-транспортный Ан-26 ВВС Белоруссии.

Истребители Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 выполнили перехват бомбардировщиков условного противника, в качестве которых выступали самолеты Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.

По завершении учений, боевые самолеты вернулись на свои аэродромы. Всего в маневрах было задействовано до 100 летательных аппаратов государств - участников объединенной системы ПВО.

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