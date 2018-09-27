Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов наградил сотрудников Военного университета

Государственные и ведомственные награды личному составу Военного университета вручил заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов.

Картаполов отметил наградами офицеров и служащих Военного университета за выполнение боевых заданий и научную деятельность.

«Президент России Владимир Путин принял решение создать военно-политическое управление. Пришло понимание того, что это необходимо сделать именно на базе вооруженных сил, потому что здесь служат сильные и смелые люди, которые способны выполнять поставленные задачи», - отметил Картаполов на расширенном заседании ученого совета университета.

Ранее генерал Картаполов заявлял, что создание Главного военно-политического управления в структуре Министерства обороны РФ обусловлено информационной войной против России.