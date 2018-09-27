Объединенный командный пункт для уничтожения крылатых ракет развернут в Крыму

В целях взаимодействия при отражении ракетного удара и уничтожении кораблей условного противника командованием 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа был развернут объединенный с Черноморским флотом пункт управления.

Взаимодействие флота и авиации отработано в ходе совместных летных тактических учений.

Разведка морских целей проведена расчетами беспилотных летательных аппаратов, запущенных с кораблей ЧФ. Полученные координаты переданы экипажам самолетов. Также в рамках учений отражен массированный удар крылатых ракет.

Управление действиями самолетов оперативно-тактической авиации организовано непосредственно с командного пункта, развернутого на ракетном катере «Набережные Челны».