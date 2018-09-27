Огнеметчики ЗВО уничтожили бронетехнику «врага» из РПО-А «Шмель»
Огнеметчики гвардейской танковой армии уничтожили легкобронированную технику уловного противника на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Фото: Минобороны РФ
Огнеметные подразделения, оснащенные РПО-А «Шмель», уничтожили колонну техники и отходящие силы противника. Стрельбы велись различными видами боеприпасов как одиночными выстрелами, так и залпами огнеметных отделений.
Согласно легенде маневров, вражеская бронетехника была обнаружена с помощью беспилотников «Орлан-10», после чего огнеметчики уничтожили ее с помощью огнеметов РПО-А «Шмель».
Двухсторонние командно-штабные учения проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области под руководством командующего гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-майора Сергея Киселя.