Огнеметчики ЗВО уничтожили бронетехнику «врага» из РПО-А «Шмель»

Огнеметные подразделения, оснащенные РПО-А «Шмель», уничтожили колонну техники и отходящие силы противника. Стрельбы велись различными видами боеприпасов как одиночными выстрелами, так и залпами огнеметных отделений.

Согласно легенде маневров, вражеская бронетехника была обнаружена с помощью беспилотников «Орлан-10», после чего огнеметчики уничтожили ее с помощью огнеметов РПО-А «Шмель».

Двухсторонние командно-штабные учения проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области под руководством командующего гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-майора Сергея Киселя.