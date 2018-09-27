Военные лингвисты стран СНГ приступили к созданию армейских словарей

Лингвисты военных ведомств стран Содружества приступили к созданию армейских словарей. Об этом в Ереване на заседании комитета по военному образованию заявил начальник Главного управления кадров Миноброны России Виктор Горемыкин. Он отметил, что расширение сотрудничества в военной сфере государств СНГ требует совершенствования лингвистической подготовки.

По его словам, одним из наиболее важных мероприятий подготовки кадров, проведенным странами СНГ, стала IV Международная олимпиада курсантов, в которой впервые принимали участие четыре государства (Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия). Курсанты семи государств состязались в знании математики, информатики, военной истории, иностранного языка и в военно-профессиональной подготовке.

«Высокий уровень сложности заданий обеспечил конкурентность борьбы, задал новые ориентиры в совершенствовании подготовки военных кадров, стимулировал педагогов к поиску новых методик реализации образовательных программ», - сказал Горемыкин.

Он добавил, что везде мероприятия имели высокий уровень организации, отличались качественным научно-методическим обеспечением, а также неформальным подходом к реализации программ проведения состязаний и обеспечению пребывания их участников.