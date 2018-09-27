«Битва под Костромой»: бойцы ВДВ разгромили «врага» в ходе масштабных маневров

Форсирование реки, штурм аэродрома и разгром отступающего «врага» - это лишь несколько этапов тактических учений Воздушно-десантных войск. Маневры начались в Костроме и для ВДВ стали одними из самых масштабных в этом году.

Десантники форсировали реку сразу с трех направлений, всего было задействовано более 30 единиц техники. Самоходная артиллерийская установка «Нона» и БМД являются амфибиями, которые могут передвигаться как по земле, так и по воде. В целом «битва под Костромой» выглядит впечатляюще, а на пути десантников встречалась даже реалистичная «бандгруппа».

Разведывательный дозор на лодках преодолел яростное сопротивление «террористов», роль которых выполняли переодетые в спортивные костюмы бойцы. Они вели беспорядочный огонь, а перед десантниками стояла задача выбить «бандитов» с этого берега.

После форсирования реки «крылатая пехота» начала штурм «вражеского» аэродрома, а заранее высадившимся бойцам авиация сбросила технику.

Рядом с аэродромом условного противника происходила выброска техники, при этом парашютные системы сработали безотказно. Сразу после приземления экипажи БМД вступили в «бой».

На этих учениях применялась автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д», что позволило подразделениям ВДВ действовать заодно, находясь в отрыве друг от друга как в воздухе, так и на воде и земле.