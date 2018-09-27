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Усиление работы радиолокационных систем отработали силы ПВО СНГ

Павел Настин
14:00 27.09.2018
По целеуказаниям с наземных и воздушных пунктов истребители осуществили более 50 наведений по самолетам-нарушителям.
Усиление работы радиолокационных систем отработали силы ПВО СНГ
Фото: МО РФ

В рамках проводимой тренировки по управлению дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств - участников СНГ при выполнении ими задач боевого дежурства подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана осуществляют дежурство по графику боевыми расчетами.

При обнаружении радиотехническими подразделениями контрольных целей, которые имитируют стратегические бомбардировщики дальней и истребительной авиации, для устойчивого и беспровального сопровождения, выдачи информации огневым средствам поражения, а также для наведения истребителей-перехватчиков на цели дополнительно были включены радиолокационные роты и радиотехнические батальоны.

Радиолокационная информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений, оснащенных современными радиолокационными станциями «Каста 2-2», «Небо-М», «Подлет», «Гамма-С1», всевысотными обнаружителями и комплексами средств автоматизации «Фундамент», по каналам связи за сотые доли секунды поступает в Центр управления Воздушно-космическими силами для оперативного принятия решения на применение огневых средств поражения.

По целеуказаниям с командных пунктов, пунктов наведения авиации и самолетов радиолокационного дозора и наведения А-50 истребители МиГ-31, МиГ-29, С-30СМ и Су-27 осуществили более 50 наведений по самолетам-нарушителям.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С» ВКС России, объединений ВВС и ПВО военных округов Вооруженных Сил России, а также зенитных ракетных комплексов вооруженных сил государств - участников ОС ПВО СНГ провели около 100 условных воздействий по воздушным целям, осуществив условные пуски около 200 зенитных управляемых ракет по контрольным целям.

За время проведения тренировки подразделения радиотехнических войск осуществили проводку более 3000 воздушных судов, зенитными ракетными дивизионами «обстреляны» около 100 контрольных целей, а боевая авиация поднималась в воздух более 100 раз для принуждения к посадке, предотвращения угона воздушных судов и действий по самолетам-нарушителям.

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