Путин поздравил генерала Анатолия Романова с 70-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил Героя России генерал-полковника Анатолия Романова с 70-летним юбилеем. Поздравительное письмо президента юбиляру передал первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

«Уважаемый Анатолий Александрович! Поздравляю Вас с 70-летним юбилеем! Вас знают и уважают как мужественного, сильного духом человека, настоящего российского офицера, посвятившего свою жизнь служению Отечеству, укреплению национальной безопасности государства. Вы всегда с честью справлялись с поставленными задачами, в самых трудных, нештатных ситуациях демонстрировали твердый, волевой характер, готовность прийти на помощь. Ваша героическая биография - яркая страница ратной летописи России», - говорится в письме.

Командование Росгвардии посетило генерала Романова в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии РФ в подмосковной Балашихе, где он проходит реабилитацию после тяжелого ранения.

Анатолий Романов являлся командующим внутренними войсками МВД России, в 1995 году возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. Основной заслугой генерала стало активное участие в процессе мирного урегулирования вооруженного конфликта.

6 октября 1995 года в городе Грозном во время проезда его машины под мостом у площади Минутка сработало управляемое взрывное устройство. Генерал получил тяжелейшее ранение и потерял способность двигаться и говорить. 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-полковнику Анатолию Романову было присвоено звание Героя Российской Федерации.