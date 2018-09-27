Кадры сложнейшей дозаправки авиации ЮВО в небе над Крымом
Дозаправка истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М и Су-34 проходила в условиях густой облачности.
В учениях были задействованы молодые пилоты, прибывшие в авиачасть после выпуска из летного военного вуза в прошлом году.
Дозаправка выполнялась на высоте около 800 метров парами и одиночным порядком. Всего в крымском небе отработали дозаправку топливом более 30 самолетов.
Ранее в рамках совместных летных тактических учений были проведены пуски ракет по кораблям условного противника и нанесены бомбовые удары по наземным целям.