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Единый день огня провели более 6000 артиллеристов ЮВО

Павел Настин
11:47 27.09.2018
В ходе боевой подготовки было задействовано более 1,5 тысячи единиц ракетных комплексов, артиллерийских и минометных установок.
Единый день огня провели более 6000 артиллеристов ЮВО
Фото: МО РФ

Более 400 огневых задач в едином разведывательно-ударном контуре в рамках проведения лагерного сбора с подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнили артиллеристы Южного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

«В едином замысле тактической обстановки артиллеристы отработали более тысячи нормативов, выполнили более 400 огневых задач, в том числе около 50 "артиллерийских дуэлей"», - говорится в сообщении.

К тренировкам было привлечено свыше шести тысяч военнослужащих.

В рамках Единого дня огня управление было организовано с командных пунктов мотострелковых и артиллерийских соединений, выполняющих учебно-боевые задачи на 18 общевойсковых полигонах, в том числе в Крыму, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, на Ставрополье, а также на территории российских баз в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Участники Единого дня огня задействовали более 20 беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, всего более 40 самолетов и вертолетов.

В ходе боевой подготовки было задействовано более 1,5 тысячи единиц ракетных комплексов, артиллерийских и минометных установок, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия «Тюльпан», оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Смерч», «Ураган», «Град» и самоходные гаубицы «Мста-С».

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