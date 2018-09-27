Российские истребители под Курском принудили к посадке «самолет-нарушитель»

Принуждение к посадке самолета, нарушившего воздушные границы государства, отработали экипажи российских истребителей в рамках проводимой тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств - участников СНГ.

Экипажи истребителей Су-30СМ ВКС России были подняты в воздух с аэродрома Курск для принуждения к посадке угоняемого воздушного судна. Его роль выполнял самолет Ан-26 ВВС и войск ПВО Белоруссии, который осуществлял полет по заданию тренировки.

Российские летчики визуально обнаружили самолет, по радиосвязи вошли с ним в контакт и осуществили условное наведение. Получив команду с земли, истребители взяли на сопровождение угоняемое воздушное судно и принудили его к посадке на заданный аэродром.

В Центре управления Воздушно-космическими силами, из которого осуществляется руководство тренировкой, в масштабе реального времени наблюдали за действиями экипажей истребителей по принуждению к посадке и дали высокую оценку совместной работе экипажей самолетов и достигнутому в ходе тренировки уровню взаимодействия.

Всего экипажи дежурных по ПВО самолетов Су-27, Су-30СМ, МиГ-31 и МиГ-29 поднимались в воздух для решения задач принуждения к посадке 17 раз. После отработки тактических эпизодов они продолжили несение боевого дежурства.