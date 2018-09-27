И. о. командующего ЗВО проследит за ходом маневров в Воронеже
Генерал-лейтенант Виктор Астапов оценит действия руководителей маневров в ходе командно-штабных учений.
Фото: Алексей ИвановТРК Звезда
Исполняющий обязанности командующего ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов прибыл в Воронежскую область для проверки хода командно-штабных учений, проводимых подразделениями и частями общевойсковой армии. Об этом сообщает пресс-служба округа.
Астапов проверит практические действия штабов по организации маневров, в ходе которых будут отработаны действия подразделений и соединений по приведению их в боевую готовность, выведению на боевые позиции и исполнению различных учебно-боевых задач.
В учениях участвуют до тысячи военнослужащих, а также задействовано более 200 единиц техники.