И. о. командующего ЗВО проследит за ходом маневров в Воронеже

Исполняющий обязанности командующего ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов прибыл в Воронежскую область для проверки хода командно-штабных учений, проводимых подразделениями и частями общевойсковой армии. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Астапов проверит практические действия штабов по организации маневров, в ходе которых будут отработаны действия подразделений и соединений по приведению их в боевую готовность, выведению на боевые позиции и исполнению различных учебно-боевых задач.

В учениях участвуют до тысячи военнослужащих, а также задействовано более 200 единиц техники.