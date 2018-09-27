Истребители МиГ-31 «уничтожили» бомбардировщики Ту-160
Бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 являлись контрольными целями для дежурных по ПВО сил и средств республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Фото: tupolev .ru
Всего в маневрах было задействовано три самолета Ту-160, Ту-95МС и четыре бомбардировщика Ту-22М3. Самолеты совершили взлет с аэродромов базирования и взяли курс в Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский регионы.
На их перехват подняты МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив целеуказания, провели воздушную разведку, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение контрольных целей.
Дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск Центрального, Западного, Южного регионов России, а также республик Беларусь и Казахстан своевременно обнаружили контрольные цели и осуществили их условные обстрелы.
Всего в воздух было поднято порядка 100 самолетов государств - участников СНГ.