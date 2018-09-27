Истребители МиГ-31 «уничтожили» бомбардировщики Ту-160

Всего в маневрах было задействовано три самолета Ту-160, Ту-95МС и четыре бомбардировщика Ту-22М3. Самолеты совершили взлет с аэродромов базирования и взяли курс в Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский регионы.

На их перехват подняты МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив целеуказания, провели воздушную разведку, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение контрольных целей.

Дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск Центрального, Западного, Южного регионов России, а также республик Беларусь и Казахстан своевременно обнаружили контрольные цели и осуществили их условные обстрелы.

Всего в воздух было поднято порядка 100 самолетов государств - участников СНГ.