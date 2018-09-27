Корабли КФл нанесли удары корабельной артиллерией по «противнику»: зрелищные кадры

Корабельная группировка Каспийской флотилии во главе с ракетным крейсером «Дагестан» провела бой с условным противником.

В время стрельб носовые и кормовые орудия военных кораблей отвечают за дальнюю зону поражения, а шестиствольные АК-630 и зенитно-артиллерийские комплексы «Палаш» - за ближнюю. Производятся и электронные пуски крылатых ракет «Калибр», которые уже стоят на вооружении новых кораблей флотилии.

Стрельбы на морских полигонах Каспия проходят в рамках проверки боевой готовности, которую объявил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.