Корабли КФл нанесли удары корабельной артиллерией по «противнику»: зрелищные кадры
Во главе группы - ракетный крейсер «Дагестан».
Корабельная группировка Каспийской флотилии во главе с ракетным крейсером «Дагестан» провела бой с условным противником.
В время стрельб носовые и кормовые орудия военных кораблей отвечают за дальнюю зону поражения, а шестиствольные АК-630 и зенитно-артиллерийские комплексы «Палаш» - за ближнюю. Производятся и электронные пуски крылатых ракет «Калибр», которые уже стоят на вооружении новых кораблей флотилии.
Стрельбы на морских полигонах Каспия проходят в рамках проверки боевой готовности, которую объявил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.