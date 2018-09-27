Летчики новейших Су-34 ВКС РФ нанесли удары по «противнику» в Крыму: эффектные кадры

Более 20 бомбардировщиков Су-24М и Су-34 взмыли в небо над Крымом. На полуострове проходят масштабные авиационные учения с бомбометанием.

Цели для пилотов, которые имитируют колонны бронетехники и аэродромы условного противника определяют морские пехотинцы на земле. Они передают координаты бомбардировщикам, и те мгновенно маневрируют для атаки.

Всего в совместных учениях задействованы свыше тысячи военнослужащих, а также более полусотни самолетов и около десять кораблей Черноморского флота.