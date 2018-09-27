Силы антитеррора предотвратили захват «боевиками» склада с оружием

Российские военнослужащие в Хабаровском крае предотвратили захват «злоумышленниками» склада с боеприпасами в ходе учений.

Силы антитеррора среагировали мгновенно и под прикрытием зенитной установки ЗУ-23 выдвинулись в тревожный район.

Слаженными действиями бойцы блокируют бандитов и ликвидируют их. Оставшихся в живых террористов передают сотрудникам военной полиции, а дежурные расчеты подразделений МТО тушат пожар, который устроили условные боевики.