Моряки ТОФ погрузили военную технику на большой десантный корабль

Экипаж БДК Тихоокеанского флота (ТОФ) «Ослябя» совместно с морскими пехотинцами флота погрузили боевую технику и высадку личного состава на необорудованное побережье. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Также в сообщении говорится, что моряки и морские пехотинцы отработали погрузку на корабль различной военной техники, а также ее закрепление штатными средствами.

Напомним, что ранее БДК «Ослябя» принимал участие в эпизоде высадки морского десанта на необорудованное побережье, который в рамках маневров «Восток-2018» проходил на морском десантном полигоне Клерк в Приморье.