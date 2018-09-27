Химоружие против российских военных применил «противник» под Саратовом

Подразделение РХБ защиты самой большой дивизии РВСН - Татищевского ракетного соединения - устранили последствия химатаки условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По легенде маневров, противник применил химическое оружие на неизвестном участке местности. Военные химики же успешно обнаружили участки и уровень заражения местности с использованием современных машин РХБ разведки РХМ-6.

В итоге, военнослужащие провели провели полную специальную обработку вооружения и специальной техники.

Всего в настоящее время в мероприятиях по отработке задач несения боевого дежурства в высших степенях боевой готовности задействовано свыше трех тысяч военнослужащих и около 400 единиц техники ракетного соединения.

Ранее комплексная проверка боеготовности началась в самой крупной дивизии РВСН.