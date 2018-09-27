«Искандеры» под Астраханью нанесли удар по скоплению «боевиков»

Расчеты ракетных комплексов ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения Северной Осетии нанесли удар по скоплению сил «противника» на полигоне «Капустин Яр» под Астраханью. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«Электронные пуски ракетчики выполнили с территории межвидового полигона "Капустин Яр". Координаты скопления группировки условного противника были оперативно переданы с передового пункта управления на командный пункт ракетного соединения по средствам засекреченной военной связи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе маневров подразделения и соединения ЮВО действуют в едином замысле на 18 полигонах округа.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры удара ракетного комплекса «Искандер-М» под Астраханью.