Эскадрилья «Ночных охотников» уничтожила беспилотные летательные аппараты условного противника в Крыму

Эскадрилья ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» вертолетной части армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Крыму, уничтожила беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

Экипажи вертолетов отработали поиск и уничтожение ударных и разведывательных БЛА в рамках совместного летного тактического учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны.

Роль условного противника выполняли беспилотные летательные комплексы «Форпост». Все БЛА «противника» были уничтожены в условиях ограниченной видимости в темное время суток.

Ранее по приказу командующего войсками ЮВО Александра Дворникова в соединениях и воинских частях 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в рамках проведения совместных учений была объявлена учебная тревога.

Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершили перелет на военные аэродромы Крыма, где в течение недели будут проходить учения. В маневрах будут задействованы корабли Черноморского флота.

В совместном учении примут участие более тысячи военнослужащих и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.