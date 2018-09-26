Мощный бомбовый удар авиации ЮВО в Крыму: кадры из кабины Су-30

В рамках учения самолеты нанесли ракетный удар по кораблям противника. Всего было проведено 40 пусков управляемых ракет класса «воздух - поверхность» и применено около 20 авиабомб.

Ранее самолеты совершили перелет из Ростовской области на аэродромы Крыма для участия в совместном летном тактическом учении с соединением ПВО.

В маневрах задействовано более тысячи военнослужащих, 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, бомбардировщик Ту-22М3, а также порядка десяти кораблей ЧФ.